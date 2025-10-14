Antena Meniu Search
Curs BNR, 14 octombrie 2025. Leul românesc câştigă teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 14 octombrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.

de Redactia Observator

la 14.10.2025 , 13:15
Concret, leul românesc a câştigat aproape un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8418 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 3 octombrie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0879 lei româneşti, dar a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,4034 lei româneşti, şi aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4759 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut din nou, de această dată cu aproape 8,7 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 584,3822 lei.

Redactia Observator
