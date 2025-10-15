Curs BNR, 15 octombrie 2025. Leul românesc câştigă 3 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 15 octombrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat circa trei bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3738 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a câştigat un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4659 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8384 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0885 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu încă aproape 5,4 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 589,7493 lei.

