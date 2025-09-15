Antena Meniu Search


Curs BNR, 15 septembrie 2025. Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 15 septembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

de Redactia Observator

la 15.09.2025 , 13:16
Concret, leul românesc a câştigat mai mult de un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3104 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0632 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4178 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8585 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 2,7 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 504,1740 lei.

