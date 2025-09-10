Antena Meniu Search
Curs BNR, 10 septembrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 10 septembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

de Redactia Observator

la 10.09.2025 , 13:10
Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american - Profimedia

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3297 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8651 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0733 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4353 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut din nou, de această dată cu aproape 2,3 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 508,6964 lei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

