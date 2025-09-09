Antena Meniu Search
Curs BNR, 9 septembrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 9 septembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

la 09.09.2025 , 13:10
Concret, leul românesc a pierdut aproximativ un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8581 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4401 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0737 lei româneşti, şi a câştigat aproape un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,3122 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 4 iulie 2025 şi până în prezent.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu peste 3,8 lei, astfel că gramul de aur a atins un nou nivel record, ajungând să fie cotat la 506,4161 lei.

