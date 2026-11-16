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Curs BNR, 16 noiembrie 2026. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu dolarul american

Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 16.11.2026, 13:07 | Modificat la 16.11.2026, 13:09

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 16 noiembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a atins un nou nivel record, fiind cotat la 4,86 lei.

De asemenea, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,4103 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7816 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3494 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 1,56 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 604,3140 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 3 noiembrie 2026 şi până în prezent.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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