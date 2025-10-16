Antena Meniu Search
Curs BNR, 16 octombrie 2025. Leul românesc pierde aproape 3 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 16 octombrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu lira sterlină.

la 16.10.2025 , 13:14
Leul românesc pierde teren masiv în raport cu lira sterlină

Concret, leul românesc a pierdut aproape trei bani în raport cu lira sterlină, ceea ce înseamnă că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8646 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a pierdut aproape un ban şi jumătate în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4799 lei româneşti, dar a câştigat un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3642 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0884 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape patru lei astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 593,6640 lei.

