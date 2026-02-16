Antena Meniu Search
Curs BNR, 16 februarie 2026. Leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 16 februarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

de Redactia Observator

la 16.02.2026 , 13:12
Leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină

Concret, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8604 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 6 februarie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0953 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,2940 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5781 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu peste 5,4 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 691,4237 lei.

