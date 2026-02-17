"Ca să nu fie ceva neclar". Robert Negoiţă a făcut public rezultatul testului antidrog făcut la INML

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, vizat de o anchetă DNA, a anunţat, marţi, că rezultatele analizei toxicologice de la Institutul Naţional de Medicină Legală (INML) indică absenţa drogurilor în organismul său. Edilul a decis să facă această analiză după ce, săptămâna trecută, a ieşit pozitiv la cocaină, la un test rapid făcut pe holurile Tribunalului Bucureşti, la solicitatea unui activist civic.

Negoiţă s-a întors de joia trecută la birou, în urma deciziei instanţei, care i-a admis contestaţia la măsura controlului judiciar. Potrivit DNA, Negoiţă ar fi provocat un prejudiciu de peste 900.000 de lei Primăriei, după ce ar fi construit şi asfaltat un drum de legătură. Totodată, el ar fi dispus lucrări de reparaţii, amenajare sau construcţie pe 11 străzi, fără documentele legale şi avize, inclusiv cele care trebuie emise de Transgaz.

Primarul sectorului 3 al Capitalei, Robert nevoiţă, a postat, marţi, pa pagina sa de Facebook, rezultatul testului făcut la INML, cu mesajul: "Ca să nu fie ceva neclar", analizele indicând că edilul nu a consumat stupefiante. Astfel, rezultatul probei de urină este negativ pentru morfină, amfetamine, metamfetamine, MDMA, barbiturice, benzodiazepinde, canabidoide, cocaină, metadonă, opiacee, fenciclidină şi antidepresive triciclice, conform rezultatului postat de Negoiţă.

Săptămâna trecută, pe holul Tribunalului Bucureşti, unde se judeca o contestaţie depusă la măsura controlului judiciar, Robert Negoiţă a fost provocat de un activist civic să facă un test rapid la cocaină şi a acceptat acest lucru, în pofida sfatului dat de către avocatul său de a nu da curs provocării, iar rezultatul a fost pozitiv. "Domnul meu, în viaţa mea nu am consumat astfel de substanţe. Nu-i frumos să umblaţi cu prostii d-astea", a reacţionat Robert Negoiţă, iar avocatul său a spus că rezultatul testului este "neconcludent".

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, vizat de o anchetă a DNA, şi-a reluat, joia trecută, activitatea, după ce Tribunalul Bucureşti i-a admis contestaţia depusă la măsura controlului judiciar pe cauţiune, aşa încât edilul s-a putut întoarce la birou. Social-democratul Robert Negoiţă este vizat de o anchetă DNA, în 5 februarie având loc percheziţii atât la locuinţa sa, cât şi la Primăria pe care o conduce. Potrivit procurorilor, cercetările vizează infracţiunile asimilate celor de corupţie, comise în perioada 2017-2025.

Procurorii DNA susţin că primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, ar fi provocat un prejudiciu de peste 900.000 de lei Primăriei, după ce ar fi construit şi asfaltat un drum de legătură. Totodată, el ar fi dispus lucrări de reparaţii, amenajare sau construcţie pe 11 străzi, fără documentele legale şi avize, inclusiv cele care trebuie emise de Transgaz.

Astfel, el ar fi generat un risc semnificativ pentru siguranţa locuitorilor din zonă, determinate de posibilitatea afectării conductelor de gaze. La finalul audierilor, Negoiţă a fost plasat sub control judiciar pe cauţiune, dar a contestat măsura.

