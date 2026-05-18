Anchetă după moartea femeii acuzate de omor: polițiștii din arest, verificați pentru neglijență

Procurorii Parchetului Tribunalului Alba au deschis o anchetă pentru neglijență în serviciu după sinuciderea femeii din Sibiu acuzate că și-ar fi ucis mama pentru avere. Potrivit anchetatorilor, aceasta și-a provocat răni fatale cu lama unui aparat de ras de unică folosință, în timp ce se afla în arestul IPJ Alba, unde era monitorizată din cauza comportamentului considerat imprevizibil.

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului Judeţean Alba, responsabili de supravegherea femeii acuzate că şi-a ucis mama şi care s-a sinucis vineri în arest, sunt cercetaţi pentru neglijenţă în serviciu de către procurorii Parchetului Tribunalului Alba, care au preluat dosarul de la colegii lor de la parchetul Judecătoriei Alba Iulia. Potrivit anchetatorilor, Amina Păştină şi-a tăiat venele la cotul mâinii stângi cu o lamă de ras de unică folosinţă, în urma căreia a decedat. IPJ Alba preciza că ”pe durata custodierii, aceasta a beneficiat, în repetate rânduri, de consiliere psihologică, având în vedere comportamentul său imprevizibil”.

Anchetaţi pentru neglijenţă

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba informează, luni, că, urmare a sesizării din oficiu, în 15 mai 2026 procurori ai instituţiei au preluat dosarul penal de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia şi fac cercetări pentru neglijenţă în serviciu.

"Astfel, în perioada 14-15.05.2026, în timp ce era privată de libertate în cadrul Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, o persoană de sex feminin şi-a provocat o plagă la nivelul pliului cotului mâinii stângi cu o lamă de ras de unică folosinţă şi a decedat", precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, organele de urmărire penală vor investiga modalităţile în care şi-au îndeplinit atribuţiile de serviciu poliţiştii cu responsabilităţi în supravegherea şi paza persoanelor private de libertate, "inclusiv prin raportare la starea psihică a victimei şi la interdicţiile impuse de procurorul de caz".

Amiana Păştină, femeia din Sibiu acuzată că şi-a ucis mama pentru a-i moşteni averea, la crimă participând, conform anchetatorilor, şi o asistentă medicală care i-a administrat somnifere victimei, s-a sinucis vineri dimineaţă în arest, fiind găsită cu venele tăiate.

"La data de 15 mai 2026, în jurul orei 06:50, poliţiştii din cadrul Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă Alba, în timpul efectuării predării serviciului de pază al persoanelor private de libertate, au identificat, în baia camerei de detenţie, o femeie, în vârstă de 38 de ani, din municipiul Sibiu, aflată în stare de inconştienţă şi prezentând o plagă la nivelul pliului cotului mâinii stângi, pe care şi-ar fi provocat-o cu lama unui aparat de ras de unică folosinţă. De îndată, a fost solicitat sprijinul unui echipaj medical pentru acordarea de îngrijiri de specialitate, însă, din nefericire, a fost constatat decesul acesteia", preciza IPJ Alba.

Femeia era custodiată în cadrul Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă Alba în baza unui mandat de arestare preventivă emis de Tribunalul Sibiu, fiind cercetată pentru omor calificat.

"Pe durata custodierii, aceasta a beneficiat, în repetate rânduri, de consiliere psihologică, având în vedere comportamentul său imprevizibil. Totodată, din considerente de siguranţă, i-a fost interzisă cazarea împreună cu alte persoane private de libertate, precum şi contactul cu persoane din exterior, cu excepţia copiilor săi minori", menţiona IPJ Alba.

Conducerea IPJ Alba mai informa că sunt demarate verificări interne cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu de către poliţiştii implicaţi în activitatea de supraveghere şi pază a persoanelor private de libertate.

Amiana Păştină era acuzată că, în vara anului 2024, cu sprijinul unei asistente medicale, i-a pus mamei sale un sedativ foarte puternic în ceai, după care asistenta medicală i-a injectat un medicament femeii de 59 de ani. Procurorii susţin că ulterior, cele două au sufocat victima cu o pernă. Amiana Păştină a vândut bunurile mamei sale şi s-a mutat în Dubai.

În acest dosar este implicată şi Adriana Viliginschi, fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în casa sa din Sibiu. Viliginschi este suspectată că a sfătuit-o şi a susţinut-o pe Păştină să îşi ucidă mama şi să ascundă urmele faptelor sale.

"Complicele ar fi sfătuit autoarea cu privire la combinaţia de sedative care ar induce victimei o stare comatoasă, uşurând asfixierea sa ulterioară, i-ar fi sugerat să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere prin găurirea acestuia cu bormaşina şi i-ar fi asigurat întreg suportul moral necesar atât înainte, cât şi ulterior săvârşirii faptei de omor calificat", afirmau reprezentanţii Parchetului.

