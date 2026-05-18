Cine este Andreea Moraru, numită de BERD la conducerea operațiunilor din Europa Centrală și Statele Baltice

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a anunţat numirea româncei Andreea Moraru în funcţia de director general pentru Europa Centrală şi Statele Baltice, poziţie din care va coordona operaţiunile instituţiei în opt ţări din regiune. Cu peste 20 de ani de experienţă în cadrul BERD şi în administraţia publică din România, Andreea Moraru îşi va prelua noul mandat la 1 iunie.

Andreea Moraru, care în prezent ocupă funcţia de director BERD pentru Polonia şi Statele Baltice, va prelua noul rol la 1 iunie şi va conduce operaţiunile BERD în Croaţia, Ungaria, Polonia, Slovacia, Slovenia, Estonia, Letonia şi Lituania, a precizat instituţia financiară internaţională într-un comunicat de presă.

Andreea Moraru îi va succeda în funcţie Charlottei Ruhe, care se va pensiona la sfârşitul lunii iunie. Andreea Moraru va continua să lucreze de la Varşovia şi va colabora îndeaproape cu echipele de ţară, autorităţile publice, clienţii din sectorul privat şi partenerii pentru a promova investiţiile, dialogul politic şi activităţile de reformă în întreaga regiune.

Cu cetăţenie română şi britanică, Andreea Moraru beneficiază de peste două decenii de experienţă în roluri la nivel de ţară şi sector la BERD. Are o experienţă solidă în asigurarea unei creşteri susţinute a afacerilor şi a unui angajament politic cu impact ridicat, construirea şi conducerea de echipe interculturale şi promovarea unor parteneriate eficiente cu guverne, instituţii financiare şi clienţi din sectorul privat.

Înainte de ocupa postul actual de la Varşovia, Andreea Moraru a ocupat funcţia de director BERD pentru Grecia şi Cipru.

Anterior, din noiembrie 1998 şi până în ianuarie 2011, Andreea Moraru a lucrat la Ministerul Finanţelor la departamentul Pieţe de Capital după care a plecat la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

BERD este o bancă multilaterală care promovează dezvoltarea sectorului privat şi iniţiativa antreprenorială în 36 de economii de pe trei continente. Banca este un investitor instituţional de top în România. Până în prezent, a investit peste 12,4 miliarde de euro în 589 de proiecte.

