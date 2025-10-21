Antena Meniu Search
Curs BNR, 21 octombrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 21 octombrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

de Redactia Observator

la 21.10.2025 , 13:14
Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american - Profimedia

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3742 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5076 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0832 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8542 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 2,4 lei, astfel că gramul de aur a depăşit, din nou, pragul psihologic de 600 de lei, gramul de aur ajungând să fie cotat la 600,4050 lei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

curs bnr leul romanesc dolarul american moneda unica euro francul elvetian gram aur lira sterlina
