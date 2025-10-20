Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Curs BNR, 20 octombrie 2025. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 20 octombrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

de Redactia Observator

la 20.10.2025 , 13:20
Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină - Profimedia

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8595 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3632 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0890 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu francul elveţian, acesta ajungând să fie cotat la 5,5040 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu mai mult de 8,5 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 598,0182 lei. Este pentru prima dată după mai bine de o săptămână în care preţul la gramul de aur scade.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

curs bnr leul romanesc dolarul american moneda unica euro francul elvetian gram aur lira sterlina
Înapoi la Homepage
Piţurcă a văzut noua afacere a lui Gigi Neţoiu şi a exclamat: “Incredibil”! De ce nu a investit alături de el
Piţurcă a văzut noua afacere a lui Gigi Neţoiu şi a exclamat: &#8220;Incredibil&#8221;! De ce nu a investit alături de el
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Fratele lui Marian Aliuță, gest uriaș pentru patru familii care au rămas fără locuință după explozia din Rahova!
Fratele lui Marian Aliuță, gest uriaș pentru patru familii care au rămas fără locuință după explozia din Rahova!
Unii dintre supravieţuitorii din Rahova acuză că nu au primit ajutor. „Aveam nevoie de pastile, am dormit 2 zile în maşină”
Unii dintre supravieţuitorii din Rahova acuză că nu au primit ajutor. „Aveam nevoie de pastile, am dormit 2 zile în maşină”
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului?
Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 20 octombrie 2025. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu lira sterlină