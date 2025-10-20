Curs BNR, 20 octombrie 2025. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 20 octombrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8595 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3632 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0890 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu francul elveţian, acesta ajungând să fie cotat la 5,5040 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu mai mult de 8,5 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 598,0182 lei. Este pentru prima dată după mai bine de o săptămână în care preţul la gramul de aur scade.

