Curs BNR, 22 octombrie 2025. Leul românesc câştigă teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 22 octombrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a câştigat circa un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8393 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0831 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5054 lei româneşti, dar a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3835 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu peste 27,8 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 572,5594 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimele aproape două săptămâni.

