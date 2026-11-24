Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 24 noiembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 6,3824 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 26 octombrie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3427 lei româneşti, dar a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,8845 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,8146 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 1,5 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 569,2869 lei.