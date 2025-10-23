Antena Meniu Search
Curs BNR, 23 octombrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 23 octombrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8522 lei româneşti.

Pe de altă parte leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4929 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultima săptămână. De asemenea, leul românesc a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0823 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,3826 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 7,5 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 580,0143 lei.

