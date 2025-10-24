Curs BNR, 24 octombrie 2025. Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 24 octombrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8344 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 3 octombrie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,3789 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0835 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4992 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 7,5 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 572,5195 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimele două săptămâni.

