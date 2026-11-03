Curs BNR, 3 noiembrie 2026. Leul românesc pierde aproape 4 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 3 noiembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut aproape patru bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la un nou nivel record, 5,8375 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 6,4063 lei româneşti, a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,7761 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3416 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu circa doi lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 599,4554 lei.