Portarul echipei Andorra, Jesus Owono, transmite că este profund afectat după moartea adversarului său, Jesus de Miguel, în urma unei ciocniri violente petrecute în timpul unui meci din liga a doua a Spaniei. Fotbalistul de la Tenerife a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital, însă starea sa s-a agravat, iar decesul a fost confirmat marți dimineață.

Reacţia portarului vinovat de moartea lui fotbalistului Jesus de Miguel: "Plângea şi se ruga" - Profimedia

Portarul care s-a ciocnit cu Jesus de Miguel este devastat după moartea fotbalistului. Ce s-a întâmplat după meci

De Miguel a fost rezervă luni seara, în duelul dintre Tenerife şi FC Andorra şi a fost aruncat în luptă în minutul 52, la 2-0 pentru echipa sa. FC Andorra a revenit pe final, a egalat la 2-2, însă De Miguel putea da lovitura în prelungiri, într-un moment în care fotbalistul se pregătea să scape pe contraatac.

Acţiunea lui De Miguel a fost întreruptă brusc de Jesus Owono, portarul oaspeţilor, care a ieşit departe de propria poartă şi l-a lovit violent pe atacantul gazdelor, din săritură, cu genunchiul în piept. A fost transportat la spital, însă starea sa s-a deteriorat, decesul fiind confirmat marți dimineață.

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Într-un comunicat oficial, clubul Tenerife a transmis: „Cuprinși de durere, cu un nod în gât și incapabili să credem că acest lucru este adevărat, noi, cei de la CD Tenerife, anunțăm tragica dispariție a lui Jesús de Miguel Alameda, marți, 3 noiembrie 2026, la ora 8:00 dimineața.

Nu există cuvinte care să aline durerea. Absolut nimic nu poate diminua acest sentiment copleșitor de tristețe. Suntem alături de familia sa devastată, de cei dragi și de întreaga comunitate a clubului Tenerife, care plânge astăzi în urma acestui deznodământ crunt.

Familia lui Jesús de Miguel le mulțumește tuturor celor care și-au exprimat sprijinul și, totodată, solicită din suflet respectarea deplină a intimității în aceste momente cumplite.”

Potrivit informațiilor publicate în Spania de cotidianul AS, portarul Jesus Owono a fost surprins „plângând și rugându-se” în vestiar după încheierea meciului. De asemenea, acesta ar fi fost vizibil afectat pe tot parcursul drumului de întoarcere spre Andorra.

Ulterior, portarul și-a șters contul de Instagram, după ce ar fi primit numeroase mesaje de insultă și amenințări.

Se pare că intenția lui Owono era să îl contacteze pe De Miguel și pe membrii familiei acestuia pentru a-și cere scuze și pentru a le oferi sprijinul înainte de a face orice declarație publică. Moartea fotbalistului în vârstă de 30 de ani a schimbat însă situația.

Persoane apropiate portarului au declarat pentru AS: „Este o persoană grijulie, foarte amabilă. Nu are nicio urmă de răutate.”

Clubul a confirmat că impactul dintre cei doi jucători a fost accidental și că Owono nu a intenționat să își rănească adversarul. Imaginile video surprinse în timpul incidentului îl arată pe portar întorcându-se pentru a verifica starea jucătorului, în timp ce ceilalți fotbaliști se îndepărtau. Owono era vizibil tulburat de ceea ce se întâmplase.

Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, De Miguel ar fi suferit un stop cardiac pe teren. Acesta ar fi fost resuscitat înainte de a fi transportat de urgență la spital, unde a primit îngrijiri în secția de Terapie Intensivă.

Într-un comunicat separat, clubul Andorra a transmis: „Cu inimile frânte și devastați, dorim să transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei lui Jesús de Miguel, tuturor colegilor săi de echipă, prietenilor și clubului CD Tenerife.”

Atacantul de 30 de ani se transferase la Tenerife în vara anului 2025, de la o altă echipă spaniolă, Castellón. În acest sezon, bifase șase apariții, toate din postura de rezervă.