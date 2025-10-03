Curs BNR, 3 octombrie 2025. Leul românesc câştigă teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 3 octombrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8302 lei româneşti.

Pe de altă parte, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3349 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0889 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4403 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu circa un leu, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 538,1818 lei.

