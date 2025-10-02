Antena Meniu Search
Curs BNR, 2 octombrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 2 octombrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

la 02.10.2025 , 13:19
Concret, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8393 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 18 septembrie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0837 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,3258 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4354 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu peste 2,3 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 539,2475 lei.

