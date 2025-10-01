Antena Meniu Search
Curs BNR, 1 octombrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 1 octombrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

de Redactia Observator

la 01.10.2025 , 13:22
- Profimedia

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8323 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 18 septembrie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4373 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0820 lei româneşti, şi dolarul american, cotat la 4,3306 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu peste 13,5 lei, astfel că gramul de aur a atins un nou nivel record, fiind cotat la 541,6013 lei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

curs bnr leul romanesc dolarul american moneda unica euro francul elvetian gram aur lira sterlina
