Curs BNR, 3 septembrie 2025. Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 3 septembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3548 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0779 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8400 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu francul elveţian, care a ajuns să fie cotat la 5,4211 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu încă şapte lei, astfel că gramul de aur se apropie vertiginos de pragul de 500 de lei, fiind cotat, miercuri, la 494,9452 lei.

