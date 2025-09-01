Curs BNR, 1 septembrie 2025. Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 1 septembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3271 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4141 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0725 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8564 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 6,6 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 482,6091 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 9 mai 2025 şi până în prezent.

