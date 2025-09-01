Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Curs BNR, 1 septembrie 2025. Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 1 septembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

de Redactia Observator

la 01.09.2025 , 13:13
Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu dolarul american Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu dolarul american - Profimedia

Concret, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3271 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4141 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0725 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8564 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 6,6 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 482,6091 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 9 mai 2025 şi până în prezent.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

curs bnr leul romanesc dolarul american moneda unica euro francul elvetian gram aur lira sterlina
Înapoi la Homepage
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Ipostazele seducătoare în care s-a pozat fiica lui Ilie Năstase sub duș. Ce reacții a stârnit când a renunțat la sutien
Ipostazele seducătoare în care s-a pozat fiica lui Ilie Năstase sub duș. Ce reacții a stârnit când a renunțat la sutien
Fotbalistul celebru alături de care s-a pozat cumnata lui Cristiano Ronaldo. „Ne-am simțit minunat și ne-am bucurat de o întâlnire emoționantă”
Fotbalistul celebru alături de care s-a pozat cumnata lui Cristiano Ronaldo. „Ne-am simțit minunat și ne-am bucurat de o întâlnire emoționantă”
Comentarii


Întrebarea zilei
SONDAJ: Reuşiţi să vă luaţi zilele libere aşa cum vă doriţi sau depinde de angajator?
Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 1 septembrie 2025. Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu dolarul american