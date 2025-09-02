Antena Meniu Search
Curs BNR, 2 septembrie 2025. Leul românesc pierde aproape 4 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 2 septembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu dolarul american.

de Redactia Observator

la 02.09.2025 , 13:20
Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american - Profimedia

Concret, leul românesc a pierdut aproape patru bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3638 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0781 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4204 lei româneşti, dar a câştigat aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8480 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut, din nou, într-un mod semnificativ. De această dată, preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 5,3 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 487,9002 lei.

