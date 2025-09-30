Antena Meniu Search
Curs valutar

Curs BNR, 30 septembrie 2025. Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 30 septembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

de Redactia Observator

la 30.09.2025 , 13:35
Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian

Concret, leul românesc a câştigat aproximativ un ban şi jumătate în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,4253 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimele două săptămâni.

De asemenea, leul românesc a mai câştigat teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,3247 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8159 lei româneşti, şi a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0811 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu peste 2,6 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 528,0976 lei.

