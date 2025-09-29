Antena Meniu Search
Curs BNR, 29 septembrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 29 septembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

la 29.09.2025 , 13:09
Concret, leul românesc a pierdut circa un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8217 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimele 10 zile.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0783 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4389 lei româneşti, şi a câştigat mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3338 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu peste 6,7 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 530,7520 lei.

