Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Curs BNR, 19 septembrie 2025. Leul românesc pierde mai mult de 3 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 19 septembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu dolarul american.

de Redactia Observator

la 19.09.2025 , 13:10
Leul românesc pierde teren masiv în raport cu dolarul american Leul românesc pierde teren masiv în raport cu dolarul american - Profimedia

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de trei bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3138 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0719 lei româneşti, dar a câştigat aproape doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8251 lei româneşti, şi a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4257 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 1,7 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 507,0444 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

curs bnr leul romanesc dolarul american moneda unica euro francul elvetian gram aur lira sterlina
Înapoi la Homepage
Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare
Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum s-a ajuns în această situație
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum s-a ajuns în această situație
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să mai plănuiţi o vacanţă la mare în extrasezon?
Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 19 septembrie 2025. Leul românesc pierde mai mult de 3 bani în raport cu dolarul american