Curs BNR, 19 septembrie 2025. Leul românesc pierde mai mult de 3 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 19 septembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de trei bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3138 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0719 lei româneşti, dar a câştigat aproape doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8251 lei româneşti, şi a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4257 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 1,7 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 507,0444 lei.

