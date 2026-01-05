Antena Meniu Search
Curs BNR, 5 ianuarie 2026. Leul românesc pierde 3 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 5 ianuarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu lira sterlină.

de Redactia Observator

la 05.01.2026 , 13:11
Concret, leul românesc a pierdut circa trei bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8633 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 16 octombrie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut aproape un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,3557 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4781 lei româneşti, dar a câştigat aproape un ban în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0905 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu peste 20 de lei, astfel că gramul de aur a atins un nou nivel record ajungând să fie cotat la 621,3365 lei.

