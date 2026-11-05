Curs BNR, 5 noiembrie 2026. Leul românesc câştigă teren în raport cu moneda unică euro

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 5 noiembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro.

Concret, leul românesc a câştigat circa o jumătate de ban în raport cu moneda unică euro, astfel că moneda unică euro a ajuns să fie cotată la 5,3398 lei româneşti, fiind pentru prima dată în ultimele două săptămâni când moneda euro coboară sub 5,34 lei.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu lira sterlină, cotată la 6,4011 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,7556 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,8165 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 13,69 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 631,0131 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 19 octombrie 2026 şi până în prezent.