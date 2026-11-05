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Curs BNR, 5 noiembrie 2026. Leul românesc câştigă teren în raport cu moneda unică euro

Leul românesc câştigă teren important în raport cu moneda unică euro Leul românesc câştigă teren important în raport cu moneda unică euro - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 05.11.2026, 13:21 | Modificat la 05.11.2026, 13:23

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 5 noiembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro.

Concret, leul românesc a câştigat circa o jumătate de ban în raport cu moneda unică euro, astfel că moneda unică euro a ajuns să fie cotată la 5,3398 lei româneşti, fiind pentru prima dată în ultimele două săptămâni când moneda euro coboară sub 5,34 lei.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu lira sterlină, cotată la 6,4011 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,7556 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,8165 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 13,69 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 631,0131 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 19 octombrie 2026 şi până în prezent.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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