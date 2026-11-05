Acţiune de amploare a poliţiştilor şi procurorilor DIICOT, coordonată în trei ţări. Au fost 57 de percheziţii în această dimineaţă pentru prinderea unei reţele care a exploatat sexual peste 30 de tinere. Liderul grupării este un cântăreţ de manele, tatăl adolescentului care a ucis cu maşina un băieţel şi a rănit-o grav pe sora lui, în parcarea parcului Pantelimon. Victimele erau obligate să se prostitueze inclusiv în Germania, Olanda şi Austria. Doi poliţişti ar fi ajutat gruparea şi sunt cercetaţi în dosar.

Potrivit anchetatorilor, de aproape șase ani, gruparea condusă de Niculae Danciu ar fi obligat și constrâns mai multe femei să se prostitueze.

Întreaga rețea ar fi avut 30 de membri, inclusiv pe fiul cântărețului, Mario Danciu. El este tânărul care, în urmă cu doi ani, a provocat un accident în urma căruia un băiețel de 9 ani a murit. Accidentul a avut loc în zona Parcului Pantelimon din Capitală. La acea vreme, tânărul era minor și nu avea permis de conducere. Acesta s-a urcat la volanul mașinii prietenului său, care era major.

Mario Danciu va fi adus și el la sediul DIICOT, împreună cu ceilalți suspecți din această anchetă. Au loc 36 de percheziții în Capitală și în județele Ilfov și Buzău. În paralel, sunt efectuate percheziții în mai multe orașe din Germania și într-un club din Viena, unde tinerele ar fi fost obligate să se prostitueze.

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Până în acest moment, în dosar au fost identificate 30 de victime, care ar fi fost ademenite prin metoda "Lover Boy". Toți banii obținuți de acestea în urma prestării serviciilor sexuale ar fi ajuns la bărbații suspectați că făceau parte din rețea.

Prejudiciul estimat în dosar depășește 3 milioane de euro. Suspecții ar fi fost sprijiniți chiar de doi agenți de poliție, care le-ar fi dezvăluit că una dintre victime a depus o plângere la secția de poliție unde aceștia lucrează. Cei doi polițiști sunt și ei cercetați în acest dosar.

Toți suspecții urmează să fie aduși la sediul DIICOT pentru audieri, care se anunță de lungă durată. După finalizarea acestora, procurorii DIICOT vor decide dacă se impune luarea unor măsuri preventive față de persoanele cercetate.