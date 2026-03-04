Curs BNR, 4 martie 2026. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 4 martie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,6064 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8584 lei româneşti, dar a câştigat aproape un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,38 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0959 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu peste 11,2 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 730,1903 lei.

Articolul continuă după reclamă

Cristi Ioniţă Like Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio. ➜

Întrebarea zilei Cereţi sfaturi bunicilor pentru o viaţă lungă şi sănătoasă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰