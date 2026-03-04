Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Curs BNR, 4 martie 2026. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 4 martie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

de Cristi Ioniţă

la 04.03.2026 , 13:14
Leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian Leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian - Profimedia

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,6064 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8584 lei româneşti, dar a câştigat aproape un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,38 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0959 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu peste 11,2 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 730,1903 lei.

Articolul continuă după reclamă
Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă Like

Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio.

curs euro curs dolar curs lira curs franc curs bnr curs bancar
Înapoi la Homepage
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
Pleci cu mașina electrică sau pe GPL în Grecia? Atenție, un detaliu esențial poate face diferența între vacanță fără griji și probleme neașteptate. Avertismentele specialiștilor
Pleci cu mașina electrică sau pe GPL în Grecia? Atenție, un detaliu esențial poate face diferența între vacanță fără griji și probleme neașteptate. Avertismentele specialiștilor
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
Ruxandra Luca, mesaj emoționant! Ce spune frumoasa prezentatoare
Ruxandra Luca, mesaj emoționant! Ce spune frumoasa prezentatoare
Comentarii


Întrebarea zilei
Cereţi sfaturi bunicilor pentru o viaţă lungă şi sănătoasă?
Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 4 martie 2026. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu francul elveţian