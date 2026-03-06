Garanti Bank dispare din România. Raiffeisen Bank, la un pas să o preia

O nouă bancă dispare din România. Este vorba de Garanti Bank, care este la un pas să fie preluată de Raiffeisen Bank. Oferta austriecilor este la acest moment preferată de BBVA în fața celor depuse de competitori, potrivit Profit.ro .

Trei bănci (Raiffeisen, ING Bank și Intesa SanPaolo) au fost interesate de achiziție, până pe data de 13 februarie, când a fost termen limită de depunere a ofertelor. Raiffeisen, deținută de austriecii de la RBI, ocupă astăzi poziția 6 pe piața bancară românească, cu 9,31% cotă de piață.

Cine deține Garanti Bank

Achiziția Garanti BBVA România va ajuta acum Raiffeisen să depășească 11% cotă de piață și să urce pe poziția a patra în piață, după Banca Transilvania, BCR si UniCredit, depășind BRD Groupe Societe Generale și CEC Bank.

Garanti România este deținută de Garanti BBVA Turcia, printr-o companie din Olanda. Banca turcească este deținută la rândul ei de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), unul dintre cele mai mari grupuri financiare din lume, cu afaceri în principal în Spania și America Latină.

