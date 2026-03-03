Curs BNR, 3 martie 2026. Leul românesc pierde mai mult de 5 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 3 martie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de cinci bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3940 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 28 noiembrie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut mai mult de doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8431 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0981 lei româneşti, dar a câştigat mai mult de trei bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5873 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 10,7 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 741,4095 lei.

