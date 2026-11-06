Curs BNR, 6 noiembrie 2026. Leul românesc pierde mai mult de 2 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 6 noiembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut circa doi bani şi jumătate în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a atins un nou nivel record, fiind cotat la 5,8417 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut mai mult de doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,7795 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3408 lei româneşti, sau în raport cu lira sterlină, cotată la 6,4015 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 6,1 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 624,9110 lei.