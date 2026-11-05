Telefonul spart sau bicicleta furată, mai importante decât sănătatea. Pentru ce pune bani deoparte Generaţia Z

Un ecran spart, o bicicletă furată sau un festival la care n-a mai ajuns sunt principalele riscuri care contează pentru Generaţia Z, iar 95% dintre tinerii români cu vârste între 16 şi 23 de ani spun că ar plăti ca să se simtă protejaţi de acestea, arată un studiu de specialitate, prezentat recent în cadrul evenimentului Technology Insurance Days (TID), ediţia 2026.

Potrivit cercetării Cult Research, realizat pentru Life is Hard (LIH), 45% dintre tineri ar asigura telefonul, laptopul şi datele, 37% trotineta, bicicleta sau maşina din car-sharing, 27% sănătatea, prin abonamente medicale flexibile, 17% ar încheia o protecţie pentru incapacitate de lucru, iar 16% pentru rambursarea unui festival sau a unei călătorii ratate, sceie Agerpres.

Studiul citat relevă faptul că, după vârsta de 22 de ani, priorităţile tinerilor pun mobilitatea pe primul loc (42%), urmată de sănătate (30%) şi protejarea venitului din freelancing (15%).

Totodată, datele InZights by Cult Researcharată că 68% dintre respondenţi economisesc, doar că banii nu merg spre pensie şi doar 10% s-ar gândi la o pensie privată sau la o asigurare de viaţă. În general, tinerii chestionaţi preferă să pună bani deoparte "pentru zile negre" (54%) şi, aproape la fel de des, pentru călătorii (51%).

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Întrebaţi cum ar vrea să interacţioneze cu asigurătorul, tinerii nu aleg între aplicaţie şi agent. Astfel, 33% vor totul 100% digital, într-o aplicaţie, 29% preferă consultanţa clasică, direct cu un broker sau agent, 23% aleg un model hibrid (compară online şi validează pe chat sau WhatsApp cu o persoană reală) şi 11% vor ca asigurarea să fie deja inclusă în biletul de festival, vacanţă sau achiziţie.

În total, 67% vor să înceapă din digital, dar 52% vor un om real pe durata procesului de informare: agentul este alegerea principală a celor de 16-18 ani (41%), iar la 22-23 de ani câştigă aplicaţia (39%, faţă de 22% pentru agent).

Cercetarea InZights a chestionat online 401 tineri,cu vârste cuprinse între 16 şi 23 de ani, la nivel naţional, în perioada 10-12 octombrie 2026. Marja de eroare este de +4,8%, la un nivel de încredere de 95%.