Alertă cu bombă pe zborul Praga-Bucureşti al Tarom. 2 avioane de luptă au escortat aeronava deasupra Ungariei

Un zbor Tarom care a aterizat la 12:19 la Bucureşti, de la Praga, a fost vizat de o nouă ameninţare cu bombă. Aeronava avea 102 pasageri la bord, iar pilotul a emis codul de urgenţă 7700, care reprezintă o urgenţă generală. Ulterior, la fel ca celelalte alerte din ultimele zile, aceasta s-a dovedit a fi falsă.

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Ungaria anunţă că a ridicat avioane de luptă pentru a escorta trei aeronave civile în spaţiul aerian al ţării după ameninţări cu bomba, inclusiv cursa TAROM de la Praga la Bucureşti.

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Autorităţile au transmis că, după parcurgerea procedurilor specifice, amenințarea s-a dovedit a fi falsă.

Ştire iniţială

Zborul ROT226 Tarom de la Praga la Bucureşti este vizat de o ameninţare cu bombă la bord.

La nivelul aeroportului sunt în curs de aplicare măsurile procedurale, în colaborare cu instituţiile statului.

Traficul aerian se desfăşoară în siguranţă, fără probleme, conform planului de zbor, au transmis oficialii aeroportului.

SRI a precizat că ameninţarea este nespecifică, neurmând a se lua măsuri în teren. Instituţia a precizat anterior că o ameninţare nu este evaluată doar de către specialiştii proprii.

De obicei, ameninţarea este primită de companie, compania transmite piloţilor, ei comunică cu turnul de control, iar mai multe enităţi evaluează situaţia, după nişte markeri clari. Dacă se consideră că este un mail fals, nu se iau măsuri.

Pilotul aeronavei a emis codul de urgenţă 7700, care se aplică atunci când aeronava se confruntă cu o situație de urgență. Poate fi vorba despre o problemă tehnică serioasă, fum la bord, o urgență medicală, pierderea unui motor sau altă situație care necesită atenție imediată din partea controlului de trafic.

Codul nu înseamnă automat că avionul este pe punctul de a se prăbuși. De multe ori aeronava aterizează normal, iar serviciile de urgență sunt poziționate preventiv.

Aseară au fost două noi alerte cu bombă de la Aeroportul Otopeni. Pasagerii unui avion cu destinația Tel Aviv, care avea escală tehnică la București, au fost verificați în urma unei noi amenințări cu bombă. La scurt timp, a venit și a doua alertă. Ambele, însă, după o zi care începuse cu o alarmă antiteroristă pentru cursa Milano-București la care s-au adăugat alte 2 alerte.

Aşadar, 5 alerte într-o singură zi. Toate amenințările s-au dovedit a fi false. Cel puțin 27 de zboruri din mai multe țări au primit în cursul zilei de ieri astfel de alerte, care au perturbat traficul aerian pentru a treia oară în această săptămână.

Noi alerte în Europa

Un avion al companiei Wizz Air, care efectua o cursă de la Praga la Roma vineri, a fost redirecționat către Veneția în urma unei amenințări cu bombă, a relatat agenția italiană de presă ANSA.

Autorităţile cehe investighează mai multe ameninţări asupra unor zboruri spre şi dinspre Praga.

Poliţia daneză a anunţat vineri că anchetează ameninţări împotriva traficului aerian pe aeroportul din Copenhaga, însă primele evaluări arată că nu a existat niciun pericol pentru pasageri, potrivit Reuters.