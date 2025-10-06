Antena Meniu Search
Curs BNR, 6 octombrie 2025. Leul românesc pierde aproape 3 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 6 octombrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu lira sterlină.

Leul românesc pierde teren masiv în raport cu lira sterlină

Concret, leul românesc a pierdut aproape trei bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8587 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 11 septembrie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut aproape trei bani şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,3619 lei româneşti, şi a pierdut aproape doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4593 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0886 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu peste 14,5 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 552,7057 lei româneşti.

