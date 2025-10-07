Curs BNR, 7 octombrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 7 octombrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8662 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 28 august 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0916 lei româneşti, în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4704 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,3652 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape trei lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 555,6475 lei.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Urmăriţi preţul produselor ca să nu fiţi păcăliţi de Black Friday? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰