Curs BNR, 8 septembrie 2025. Leul românesc câştigă mai mult de 2 bani în raport cu dolarul american 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 8 septembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

08.09.2025
Concret, leul românesc a câştigat mai mult de doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3253 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimele două săptămâni.

În plus, leul românesc a câştigat aproape un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8432 lei româneşti, şi a câştigat aproape un ban în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0716 lei româneşti, dar a pierdut mai mult de doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4314 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 6,3 lei, astfel că gramul de aur a depăşit pragul de 500 de lei şi a ajuns să fie cotat la 502,5817 lei.

