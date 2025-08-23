Dacia este unul dintre cei mai de succes producători din Europa.

Dacia Sandero, cea mai vândută maşină în Europa după primele 7 luni din 2025 - Facebook/Dacia

Dacia reuşeşte o nouă performanţă importantă pe continentul european. Producătorul de la Mioveni a ajuns din nou în fruntea topului vânzărilor datorită modelului Sandero.

Dacia Sandero este, după primele şapte luni ale anului 2025, cea mai vândută maşină din Europa. Cu peste 150.000 de unităţi vândute, Dacia Sandero a depăşit modelul Clio, maşină construită în fabricile grupului Renault. Astfel, modelul Sandero îşi menţine statutul câştigat şi în 2024. Acela de cea mai de succes maşină europeană.

Potrivit datelor obţinute de compania de cercetare JATO, Dacia a vândut peste 24.000 unităţi în luna iulie. Chiar dacă scăderea faţă de anul 2024 este semnificativă, -9%, Dacia Sandero continuă să conducă în clasamentul popularităţii. Cifra exactă a unităţilor vândute este de 152.800.

Franţa, Italia şi Germania, cele mai bune pieţe pentru Sandero

La nivel european, francezii, italienii şi germanii sunt printre europenii care cumpără cele mai multe Dacia Sandero. Modelul de la Mioveni este urmat de Peugeot 208, Volkswagen Golf, Volkswagen T-Roc, Volkswagen Tiguan, dar şi Dacia Duster.

