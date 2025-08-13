Datoria externă a României a explodat în prima jumătate de an. A crescut cu aproape 7 miliarde şi jumătate de euro şi a ajuns acum la 212 miliarde de euro, arată datele BNR. Peste 76% din această sumă este datoria externă pe termen lung. Şi aici este o creştere cu aproape 5 procente faţă de sfârşitul anului trecut.

Valoarea datoriilor totale ale României în străinătate, atât cele publice, cât și ale băncii centrale și ale companiilor autohtone, a ajuns după primele șase luni ale anului la 212,37 miliarde de euro, în creștere cu 7,48 de miliarde de euro față de nivelul din ultima zi a anului trecut.

Datoria externă a României a depășit 212 miliarde de euro

Datoria externă totală a României a crescut în prima jumătate de an 7,48 miliarde de euro, până la 212,37 de miliarde de euro, arată cifrele Băncii Naționale a României, date publicității miercuri seara.

Potrivit băncii centrale datoria externă pe termen lung, cu o pondere de 76,3% din totalul datoriei externe, a însumat 162,08 de miliarde de euro la sfârșitul perioadei, în creștere cu 4,6% față de 31 decembrie 2024;

În urmă cu un an, la sfârșitul lunii iunie, totalul datoriei externe era de 132,99 de miliarde de euro.

Din cele 212,37 de miliarde de euro, 113,84 de miliarde de euro, adică peste 53,6%, reprezintă datoria externă a administrației publice. Aceasta a crescut cu 6,48 de miliarde de euro față de 31 decembrie anul trecut.

