Mai multe ţări europene au adoptat în ultima săptămână, pe fondul scumpirii petrolului la nivel global, măsuri de reducere a accizelor la carburanţi în vederea combaterii creşterii necontrolate a preţurilor de la pompă. Italia şi Austria au scăzut accizele, în timp ce Ungaria a plafonat preţurile. În România, ministrul Alexandru Nazare spune că "se face o analiză".

De ce îşi permit Italia şi Austria să scadă accizele şi noi nu? Analist: "Pe unii îi durea în organul genital"

Vor scădea autorităţile din România accizele la carburanţi pentru a mai lua din presiunea pusă pe consumatorul de rând? Îşi permite statul aşa ceva? Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, spune că în acest moment "se face o analiză". Alte ţări europene, între care Italia şi Austria, au luat deja măsura reducerii accizelor pentru a ţine preţul la pompă mai scăzut.

În România, sâmbătă dimineaţă, 21 martie, cea mai ieftină benzină depăşea preţul de 9 lei per litru. Analiştii fiscali spun că până la finalul săptămânii viitoare am putea vorbi despre 10 lei per litru pentru benzină şi 11 lei per litru pentru motorină. Printre cei care susţin asta se numără şi Gabriel Biriş, analist fiscal şi avocat cu experienţă. Acesta a vorbit pentru Observator despre măsurile care ar putea fi luate, dar şi despre paşii care ne-au adus până în această situaţie. Deşi - evident - un război precum cel din Iran nu poate fi anticipat, Biriş susţine că guvernările precedente puteau lua alte măsuri care să nu ne fi adus în situaţia de faţă.

Analistul fiscal Gabriel Biriş spune că Italia şi Austria, dar şi alte ţări europene, îşi permit o limitare a accizelor pentru că ele nu se confruntă cu deficite masive precum cel al României. De asemenea, ele nu plătesc nici dobânzile pe care le plăteşte ţara noastră pentru împrumuturile de pe pieţele externe. Biriş arată mai ales către fosta guvernare PSD-PNL condusă de Marcel Ciolacu.

"Mai țineți minte că am avut un prim-ministru care spunea că îl doare în organul genital de deficit? Țările alea nu au deficitul cu care ne-a lăsat domnul Ciolacu și au posibilitatea să intervină. Așa e când te doare undeva de finanțele țării. Îți expui țara la tot felul de riscuri.

Că Bulgaria are cea mai mică acciza la motorină, aia minimă permisă de directivă. Dar e deficit zero. Ei au intrat în zona euro. Ungaria, mă rog, acolo e dictatură. Nu comparăm deficitele noastre cu deficitele Austriei sau Germaniei și cu capacitatea de a le finanța. Că una e să plătești 3% la dobândă și alta e să plâtești 7%", a afirmat Gabriel Biriş pentru Observator.

"Deci dacă înainte de începerea crizei vorbeam de prețuri de sub 800 de dolari pe tona de motorină, a sărit de 1.100 pe 5 martie. Din Constanța până la pompă mai e cale lungă, cu camioane, mai e și costul stațiilor, benzinăriilor.

Deci, din 5 martie a stat constant peste 1.100. Din 12 martie a trecut de 1.200, iar pe 19 martie, adică ieri, a trecut de 1.400. La 1.435 de dolari pe tonă, luând prețul, îți dă prețul motorinei fără taxe 5,4 lei în Constanța. Cu acciza și TVA se duce la 9.92 per litru. Deci asta înseamnă că dacă se continuă cu creșterea, noi o să avem până la sfârșitul săptămânii viitoare spre 11 lei. Doamne ferește, să nu ne ducem și mult mai sus. Dar e foarte important ce se întâmplă în Golf, în special în legătură cu deblocarea Strâmtorii Hormuz", a mai spus acesta.

