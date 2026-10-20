Ce conţin pungile anti-risipă din supermarketuri. Costă 2,5 lei / kg

Cu doar 6 lei, Irina a cumpărat două pungi anti-risipă de la Lidl, pline cu fructe și legume. Printre produse se numără avocado și mango, care, după un calcul simplu făcut de femeie, ajugeau împreună la 15 lei.

Postarea a apărut pe pagina de Facebook, Buget de Familie, unde tânăra povesteşte ce a găsit în cele două pungi și a ținut să precizeze că toate produsele erau în stare foarte bună.

"6 lei a dat Irina pe toate produsele, 2 pungi antirisipa de la Lidl. Toate produsele sunt în stare foarte bună, iar pentru a evita situațiile în care persoanele mutau produsele dintr-o pungă în alta când punga era 5 lei bucata, acum costă 2.5 lei kg, din punctul meu de vedere merită din plin, la un calcul simplu doar 2 avocado și mango erau aproximativ 15 lei".

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Inițiativa Lidl este menită să reducă risipa alimentară. Pungile conțin fructe și legume care nu mai arată suficient de bine pentru a fi puse la vânzare la raft, dar care pot fi consumate în continuare. La început, acestea se vindeau cu 5 lei și conțineau aproximativ două kilograme de produse.

Ce au găsit alți români în pungile anti-risipă

Și alți clienți au povestit ce au nimerit în pungile anti-risipă. Unii au avut parte de adevărate chilipiruri, în timp ce alții spun că trebuie să ai noroc ca să găsești pungile și să nimerești unele pline.

"Dacă le găsești, merită. Cele de fructe îmi par mai avantajoase, doar că nu prea găsesc", a povestit un utilizator, care a reușit să cumpere trei pungi cu banane, nectarine, piersici plate, mere, un dovlecel și cartofi.

Un alt client a avut o surpriză și mai mare: a găsit două pungi foarte pline, fiecare cu peste trei kilograme de produse. În total, a primit nu mai puțin de opt avocado, pe lângă alte fructe și legume.

Alți cumpărători spun că au descoperit în pungi kiwi galben, fructe de cactus, gulii și apio. Există însă și nemulțumiri: unele pungi sunt foarte pline, în timp ce altele au puține produse. Un utilizator a observat chiar că, uneori, sigiliile pungilor sunt desfăcute după ce acestea sunt puse la vânzare.

Românii caută tot mai multe oferte, în timp ce alimentele se scumpesc

În ultimul an, cafeaua s-a scumpit cu 15%, ouăle cu 11%, carnea de vită cu 8,5%, iar pâinea cu 5%. Pentru o familie cu un copil, cumpărăturile lunare ajung să coste cu 550-600 de lei mai mult decât în septembrie anul trecut.

Nici salariile nu mai acoperă la fel de bine cheltuielile. Puterea de cumpărare a românilor a scăzut în prima jumătate a anului, iar la un salariu mediu de 5.000 de lei, pierderea este estimată la aproape 300 de lei.

În aceste condiții, ofertele și reducerile pot face diferența la final de lună, iar pungile anti-risipă sunt o variantă pentru cei care vor să cumpere fructe și legume la un preț mai mic, fără ca produsele să fie neapărat de calitate mai slabă.