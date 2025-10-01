De la datorii de peste 200.000 de dolari, la un venit de câteva milioane. Cum obţine Erika bani ca influencer

De la datorii de peste 200.000 de dolari, la milioane de urmăritori pe TikTok. Erika Kullberg, avocata care "citește literele mici" din contracte, a transformat lupta ei financiară într-un succes uriaș pe rețelele sociale.

Erika Kullberg are peste 9 milioane de urmăritori pe TikTok și a cucerit internetul cu videoclipurile în care "citește termeni şi condiţii din contracte", arătând oamenilor cum să economisească bani. Însă înainte de succesul online, a purtat propria bătălie financiară: după absolvirea Universității de Drept Georgetown, s-a trezit cu datorii uriașe, de peste 200.000 de dolari.

Cum a scăpat de datorii uriașe

Primul ei job ca avocat corporatist i-a adus un salariu de 200.000 de dolari pe an. O sumă impresionantă, dar aproape totul mergea pe plata creditului de la facultate. "Dădeam 11.000 de dolari pe lună pentru împrumuturi. Mergeam pe jos la birou, în costum, doar ca să nu plătesc câțiva dolari pe autobuz", povestește Erika, potrivit Business Insider.

Cu multă disciplină, în doi ani și-a achitat întreaga datorie și a decis să-i ajute și pe alții să facă același lucru. Astăzi, Erika realizează conținut viral explicând care sunt clauzele ascunse și drepturile de consumator din diferite contracte. De exemplu, le-a spus urmăritorilor că dacă o pereche de pantofi de la brandul Nike se rupe în primii doi ani, compania trebuie să ofere o înlocuire sau rambursare, lucru pe care nu toată lumea îl ştie.

"Fac aceste clipuri ca oamenii să economisească bani. Eu citesc aceste clauze şi le fac cunoscute ca să nu mai fie nevoie să o facă ei", spune creatoarea.

Cât câștigă Erika din social media

În septembrie, Erika a publicat câștigurile obținute pe platformele ei:

YouTube (944.000 abonați): 3.709 dolari

În luna anterioară, câștigase chiar 35.000 de dolari dintr-un singur videoclip de 12 minute. "Nu știam că YouTube poate aduce atât de mult. Mulți își lungesc intenționat clipurile ca să câștige mai mult", a explicat ea.

Facebook (3,4 milioane de urmăritori): 1.800 de dolari

"Postez aceleași videoclipuri ca pe TikTok. E un venit în plus, fără muncă suplimentară"

TikTok (9 milioane de urmăritori): 290 de dolari

"Din fondul de creatori TikTok câștig doar câțiva dolari pe video"

Instagram (4,2 milioane de urmăritori): 0 dolari

"Cei cu peste 1 milion de urmăritori nu sunt monetizați. Am atins rapid pragul și n-am făcut niciodată bani direct de pe Instagram."

De ce câștigă atât de mult pe YouTube

Succesul ei pe YouTube se datorează nișei financiare, spune tânăra. "Advertiserii plătesc mai mult pentru videoclipuri despre bani. CPM-ul meu poate fi de 20 de dolari la mia de vizualizări, în timp ce pentru un gamer e 3 dolari. Totul ține de intenția utilizatorului - cineva care se uită la un clip despre finanțe are mai multe șanse să cumpere un produs".

Erika subliniază că veniturile din reclame sunt doar o parte din puzzle: "Eu vând cursuri online. Alți creatori câștigă prin marketing afiliat, sponsorizări sau produse proprii".

Deși banii vin din mai multe surse, ea insistă că motivația principală nu e financiară: "Nu postez pentru bani, ci pentru a-i ajuta pe oameni să-și gestioneze finanțele. Dar am ales să dezvălui câștigurile pentru transparență. Dacă eu eram curioasă cât fac alți creatori, sigur și alții sunt"

