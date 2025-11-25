Inocenţă vândută pe vizualizări. Dar cine face trocul? Copiii sau părinţii? E plin internetul de copii români care devin sau încearcă să devină influenceri la vârste mult prea fragede - uneori chiar şi de la 9-10 ani. Unii îşi doresc ei asta pentru că aşa au văzut tot pe net, desigur. Dar alţii sunt împinşi chiar de părinţi care fac bani frumoşi când copiii lor sunt urmăriţi pe reţelele sociale de tot felul de oameni.

Specialiştii văd altfel lucrurile: unii aduc în discuţie exploatarea copiilor, alţii - pericolele pentru sănătatea mintală a celor mici. Statul este însă cel care trebuie să ia decizii prin lege în beneficiul copiilor. Se discută şi la noi acum o lege despre majoratul digital, reglementare care deja se aplică în tot mai multe ţări.

Fie că vorbesc despre școală, haine, make-up, fie despre provocările, emoţiile şi frustrările adolescenţei, copiii sunt tot mai prezenţi pe reţele sociale. De cele mai multe ori sunt urmăriți de alți copii, dar clipurile lor pot fi vizualizate de oricine. Nu se ştie cine este de partea celalaltă e ecraunului.

Adulții privesc tot acest fenomen de la distanță. De fapt, unii nici nu ştiu ce face copilul lor pe internet. În unele familii însă, joaca de-a influencerul, este, mai degrabă un început de business.

De exemplu, un copil care are 700 de mii de urmăritori nu mai face doar filmulețe pentru distracție. La astfel de cifre, estimările internaționale arată că poate câștiga mii de euro pe lună, din vizualizări, colaborări și conținut sponsorizat. Totul, bineînțeles, cu acordul părinților, care sunt adesea și cei care filmează și încurajează această expunere.

Dar odată cu faima la vârste atât de fragede apare și un revers al medaliei. Prima și cea mai afectată este fix relația cu părinții.

De luna trecută, statul încearcă să limiteze expunerea digitală a copiilor prin legea majoratului online, care interzice crearea de conturi pe reţelele sociale înainte de vârsta de 16 ani.

Și dacă unii încep prea devreme, alții descoperă social media la vârste mai înaintate, fie din curiozitate, fie din nevoia de conexiune.

Indiferent de vârstă, specialiștii atrag atenția că nimeni nu ar trebui ridiculizat online. Pentru că fenomenul de cyberbullying rămâne una dintre cele mai mari amenințări: doar în primele șapte luni ale anului au fost raportate peste 16.000 de abuzuri în mediul virtual.

