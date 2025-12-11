New York Times: Cum a fost eliberat un influencer acuzat de viol şi trafic de persoane

Cu câteva zile înainte de revenirea lui Donald J. Trump la Casa Albă, Andrew Tate a primit vești bune. Andrew Tate și fratele său, Tristan, influenceri aroganți din așa-numita manosferă, erau anchetați penal în România din 2022, acuzați că au constrâns femei să practice pornografie.

Andrew a fost, de asemenea, acuzat de întreținere de relaţii sexuale cu o adolescentă de 15 ani. Fraților, cetățeni americani și britanici, li s-a interzis să părăsească România în timp ce procurorii își construiau cazul, relatează New York Times.

Într-un mesaj text datat 14 ianuarie, Andrew Tate a indicat că ajutorul era pe drum.

"Am primit vești de la administrația Trump că sunt la curent cu situația", i-a scris Tate cuiva apropiat, într-un mesaj verificat de The New York Times. "Mi s-a spus că voi fi liber în curând, dar Trump trebuie să mă vadă la Miami", a adăugat el.

Luna următoare, un ordin extraordinar a venit de la cele mai înalte niveluri ale guvernului român, conform unei anchete a Times. Procurorilor li s-a spus să găsească un compromis cu familia Tate. În ciuda îndoielilor lor, aceștia au ridicat restricțiile de călătorie, o mișcare despre care prim-ministrul României credea că va împăca administrația Trump.

"Ne-am întors în forță", a anunțat Andrew Tate zâmbitor într-un videoclip înregistrat pentru adepții săi pe 27 februarie, în timp ce un avion privat i-a transportat pe frați în Florida.

Sosirea lor în Statele Unite a deschis o rară ruptură în rândul conservatorilor și a stârnit suspiciuni cu privire la intervenția Casei Albe. The Times a constatat că sprijinul din partea oficialilor administrației Trump a jucat un rol crucial.

Interviurile cu zeci de persoane din România, Statele Unite și Marea Britanie, precum și o analiză a sute de pagini de documente judiciare și mesaje private, oferă cea mai completă relatare de până acum despre cum familia Tate a crescut dintr-un colț marginal al internetului pentru a deveni o cauză celebră în dreapta. Eliberarea fraților din România a fost punctul culminant al unui efort de ani de zile al lui Andrew de a crea alianțe cu consilierii și membrii familiei domnului Trump.

Familia Tate a contribuit la propulsarea unei mișcări șovine în toată lumea, chiar dacă acumulau acuzații de trafic de persoane și violență fizică în mai multe țări. Ei neagă infracțiunile. Dar Andrew, în vârstă de 39 de ani, și Tristan, în vârstă de 37 de ani, s-au lăudat cu recrutarea femeilor pentru a crea conținut sexual lucrativ și au vândut cursuri care îi învață pe tineri cum să le calce pe urme.

Pe măsură ce notorietatea sa creștea, Andrew Tate l-a curtat cu abilitate pe Tucker Carlson și alte vedete media de dreapta, care, la rândul lor, au profitat de fanii loiali ai fraților pentru a-și extinde propria acoperire.

Andrew a cultivat, de asemenea, relații cu Donald Trump Jr. și cu fratele său mai mic, Barron, care au recunoscut rolul pe care tinerii alegători de sex masculin îl puteau juca în revenirea la putere a tatălui lor.

Barron, acum în vârstă de 19 ani, îl admira pe Andrew și a vorbit cu el prin Zoom anul trecut, potrivit lui Justin Waller, un prieten comun care a participat la apel. În timpul apelului, au discutat despre convingerea lor comună că dosarul penal din România a fost un efort de a reduce la tăcere familia Tate, a spus el.

După realegerea domnului Trump, unii dintre susținătorii familiei Tate au urcat în noua administrație. Unul dintre ei, trimisul diplomatic Richard Grenell, a discutat de două ori cazul lor cu oficiali români, a aflat The Times.

La câteva zile după a doua conversație, procurorii români au primit ordinele de plecare și le-au dat fraţilor Tate libertatea de a călători - după ce au argumentat îndelung că frații reprezentau un pericol public și un risc de fugă. Procurorii au fost indignați, potrivit unor persoane familiarizate cu cazul care au cerut să rămână anonime deoarece nu erau autorizate să discute despre acesta.

Eliberarea fraților a zdruncinat mulți diplomați americani, care se temeau de o nouă eră obscură a relațiilor externe. Și a stârnit ostilitate din partea multor conservatori tradiționali, de la guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, până la comentatoarea Megyn Kelly, care a spus: "Aceasta este de fapt masculinitate toxică". Unii i-au asemănat pe frații Tate cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.

Întoarcerea lor a dus, de asemenea, la o nouă acuzație de agresiune, din partea unei prietene care a spus că Andrew a bătut-o și a strangulat-o la scurt timp după sosirea sa în Statele Unite.

Procurorii au refuzat să aducă acuzații, dar ea a intentat un proces împotriva lui și i s-a acordat un ordin de restricție. El o dă în judecată pentru defăimare.

Într-o declarație pentru The Times, procuratura română a declarat că constituția țării le impune să funcționeze independent și că acțiunile lor în cazul fraților Tate au fost legale. Marcel Ciolacu, care era prim-ministru când frații Tate au fost eliberați, nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Un oficial al Casei Albe a declarat că aceasta nu are cunoștință și nu este implicată în nimic legat de problemele legale ale familiei Tate. Oficialul nu a răspuns la întrebările despre Barron. Donald Trump Jr. nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Avocatul familiei Tate a declarat că descoperirile ziarului The Times despre Andrew și Barron sunt "știri false".

După mai bine de doi ani de izolare, frații și-au folosit noua libertate pentru a-și relua stilul de viață și pentru a-și îmbunătăți brandul. L-au vizitat pe Kanye West, au petrecut la piscină cu femei frumoase și și-au promovat afacerea în fața fanilor care scandau.

"Sunt în Dubai, sunt încă bogat, tot ce fac este să câștig", a spus Andrew într-un videoclip postat în aprilie, care îl arată plecând cu un Bugatti.

Dar problemele lor legale nu au dispărut. Cazul românesc avansează, iar odată ce va fi finalizat, frații se vor confrunta cu acuzații de trafic de persoane și viol în Marea Britanie.

Și în Statele Unite, a descoperit The Times, agenții antitrafic de persoane din cadrul Departamentului de Securitate Internă îi investighează pe fraţii Tate de ani de zile.

Aliaţi sus-puşi

Când Andrew a trimis un mesaj în ianuarie că administrația Trump "este la curent cu lucrurile", nu a dat nume.

Însă mai mulți dintre susținătorii săi și-au găsit roluri în noul guvern.

Paul Ingrassia, care inițial fusese numit legătura Casei Albe cu Departamentul de Justiție, făcuse cândva parte din echipa juridică a familiei Tate. Alina Habba, consilier al președintelui, care ulterior avea să ocupe pentru scurt timp funcția de procuror-șef al statului New Jersey, i-a spus lui Andrew într-un podcast în ianuarie: "Te susțin".

Și Grenell, un trimis prezidențial special, a discutat în privat cazul familiei Tate cu oficiali români, a constatat The Times.

La Mar-a-Lago în decembrie anul trecut, s-a întâlnit cu Victor Ponta, consilier al prim-ministrului României.

Victor Ponta călătorise la clubul din Florida al dlui Trump pentru a face incursiuni în cercul apropiat al președintelui ales, a declarat acesta pentru The Times într-un interviu acordat la București. Țara sa se afla într-o situație defensivă din cauza modului în care a gestionat alegerile prezidențiale.

Înalta sa instanță judecătorească (Curtea Constituţională, n.r.) anulase primul tur de scrutin, invocând dovezi că Rusia s-a amestecat în numele câștigătorului, un candidat de extremă dreapta. Donald Trump Jr. și Elon Musk, printre alți conservatori americani, au acuzat România că subminează democrația.

Victor Ponta a simțit că diplomația informală va fi o parte importantă a viitoarei administrații Trump. Iar Grenell, care urma să negocieze în curând eliberarea mai multor deținuți americani din Venezuela, se poziționa deja ca un operator puternic.

Când a fost întrebat de The Times dacă el și Grenell au discutat despre cazul familiei Tate, Victor Ponta a afirmat că au făcut-o. "Poate că se vedea eliberând toți ostaticii americani din întreaga lume", a spus el, fără a oferi mai multe detalii.

Luna trecută, Victor Ponta a dat înapoi. Într-un schimb de mesaje text cu The Times, el a spus că nu-și amintește dacă el și Grenell au vorbit despre familia Tate. Apoi a spus că este sigur că nu au făcut-o.

Grenell a discutat, de asemenea, despre cazul familiei Tate la mijlocul lunii februarie, cu ministrul de externe al României de atunci, Emil Hurezeanu, când s-au întâlnit la o conferință de securitate de la München, așa cum a relatat pentru prima dată The Financial Times.

Grenell a contestat caracterizarea întâlnirii, spunând într-o declarație pentru The Times că aceasta a fost exagerată în relatările din presă. "Pur și simplu l-am întâlnit pe hol", a spus el. Ministrul de externe l-a întrebat dacă a păstrat un vechi tweet care își arăta sprijinul pentru familia Tate, a spus el, iar acesta a răspuns afirmativ. "Nu i-am întâlnit niciodată pe frații Tate, nu am fost niciodată în România", a spus Grenell. Declarația sa nu a abordat conversația de la Mar-a-Lago.

La scurt timp după conferința de la München, prim-ministrul a postat pe rețelele de socializare că Statele Unite nu au făcut nicio solicitare sau pretenție față de România.

