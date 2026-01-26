Se adânceşte lipsa de încredere între stat şi mediul privat. Este mesajul transmis astăzi de marile companii din România la forumul Dezvoltăm România Împreună pe care l-am organizat la Parlament. Mediul de afaceri cere predictibilitate si dialog cu statul inainte de orice decizie esentiala. Si avertizeaza că mesajele alarmiste au provocat teama populaţiei care acum nu mai are curaj să cheltuie banii.

Lipsa de predictibilitate şi frica românilor de a mai cheltui au adus nesiguranţă pentru marile companii care nu ştiu ce le rezervă viitorul. În multe domenii cheie, teama consumatorilor se traduce în scăderea vânzărilor.

"Am intrat într-o spirală de panică care blochează consumul şi blocând consumul se consumă mai puţin, cumpărăm mai putin, companiile care produc, produc mai puţin deci suntem într-un efect de domino destul de periculos", a explicat, Călin Costinaş, Deputy CEO, Profi Room Food.

"Avem, aş spune, un paradox în România. Avem capital, avem fonduri europene, avem know-how dar ne lipseşte viteza decizională şi predictibilitatea. Asta cere mediul de business, un teren de joacă corect dacă vreţi, că reguli clare, cu promisiuni respectate. Cred că este al 12lea ceas", a declarat Claudia Griech, Director General, E.ON Energie România.

Articolul continuă după reclamă

"Dacă se rupe încrederea între Guvern şi mediul de business, nu va exista niciodată o afacere. Trebuie să schimbăm acest narativ în România pentru că efectul este imediat dacă spunem că toate lucrurile sunt rele, nu vom mai cheltui mai nimic", a explicat Radu Oprea, Secretar General al Guvernului.

Executivul recunoaşte că motoarele ţării au nevoie să fie turate în direcţia potrivită.

"Auzeam o discuţie despre existenţa sau inexistenţa unui plan economic sau unui brand de ţară şi răspunsul onest este că nu există sau că ce există are un termen de valabilitate mai scurt decât vârsta guvernului. Suntem cumva ca o albină închisă într-un borcan cu capac în care consumăm foarte mult efort dar în interiorul borcanului respectiv şi niciodată nu ajungem să ducem planul la indeplinire", Radu Miruţă, viceprim-ministru al României.

Ministrul Finanţelor spune însă că anul viitor va aduce o creştere economică de 1%.

"Vrem să fim precauţi în privinta modului în care facem evaluările pe bugetul pe 2026 si să evităm situaţiile care ne-au adus în criza de la mijlocul anului trecut. Vorbim aici de evaluarea veniturilor corectă, fără supraevaluări ale veniturilor, fără subestimări ale cheltuielilor şi cu introducerea în anvelopa bugetară a investiţiilor anuale de care România are nevoie", a explicat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Investiţii de care principalii actori nu mai sunt siguri că le vor face în 2026.

"Pentru noi, predictibilitatea înseamnă minim 3-5 ani atunci când facem un plan de afaceri. Vorbim de investiţii de zeci, sute de milioane de euro pe care trebuie să ni le asumăm în faţa unor acţionari. Pe termen lung, nu ştiu cine îşi mai asumă riscul în România să se ducă mai departe", a declarat Nicolae Bănică, CEO, OSCAR Downstream.

"În România, până în acest moment, compania pe care o reprezint a investit peste 6,5 miliarde de euro şi pt a-şi continua performanţa la nivel de servicii oferite clienţilor, investeşte într-un an modest, peste 150 de milioane de euro. Investeşte într-un an în care ecosistemul legislativ e de ajutor, în jur de 200 de milioane de euro", a explicat Alexandra Olaru, Director Legal & External Affairs, Vodafone România.

"Sunt două lucruri care sunt foarte importante la începutul lui 2026, în primul rând, ca autorităţile să dea acel semnal care să mai risipească din frică şi temeri şi să nu permită să se acumuleze mai multă panică pentru că oamenii nu cheltuiesc, neînţelegând ce va urma. Din acest motiv, ajungem la fenomenul acela de broască ţestoasă, nu merge consumul, nu punem bani în mişcare, atunci toată ţara suferă. Al doilea lucru: dialogul. Dialogul este esenţial", a explicat Alessandra Stoicescu.

Executivul îşi pune speranţa în creditele acordate microintreprinderilor şi IMM-urilor, în valoare de peste un miliard de euro, astfel încât să atragă mari investiţii. Tot executivul promite că până la finalul anului, impozitul pe cifra de afaceri va fi complet eliminat.

Alessandra Stoicescu Like Am vrut să schimb lumea în bine și să ajut oamenii de când eram copil. Așa că am ales în mod natural meseria de jurnalist. Jurnalismul este despre oameni, despre a le schimba viețile în bine. ➜

Întrebarea zilei Luaţi suplimente pentru imunitate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰