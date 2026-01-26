O furtună teribilă de zăpadă a paralizat jumătate din America şi a făcut cel puţin 18 victime. Sute de accidente s-au produs pe autostrăzile înzăpezite, iar aeroporturile s-au blocat. Doar în perioada COVID au fost anulate mai multe zboruri într-o singura zi în Statele Unite.

Furtuna Fern a adus ninsori istorice şi furtuni care au îngheţat oraşe întregi. 23 de state din sud, centru şi nord-est au declarat stare de urgenţă. Ninsoarea abundentă şi temperaturile scăzute l-au făcut pe guvernatorul New Yorkului să descrie situaţia apocaliptic.

"Furtuna de zăpadă pe care o așteptam este acum în desfășurare şi este brutală. Este înfiorătoare și periculoasă", a declarat Kathy Hochul, guvernator New York.

Peste un milion de americani nu au curent şi ar putea dura zile întregi până să se rezolve problema. 19.000 de zboruri au fost anulate. Autorităţile i-au îndemnat pe americani să nu plece la drum cu maşina, decât dacă este neapărat nevoie. Cei care s-au aventurat pe autostrăzi s-au blocat în ambuteiaje şi accidente în lanţ.

"Orașul rămâne în stare de urgență din cauza ninsorilor care au început aseară la ora 21:00. În acest moment, nu există nicio actualizare cu privire la momentul în care anticipăm ridicarea acestor restricții. Ne mai aşteaptă ore grele de ninsoare", a declarat Cherelle Parker, primar Philadelphia.

De frică să nu rămână fără apă şi mâncare zile în şir din cauza furtunii, americanii au golit marile magazine.

"Din nou, va fi foarte, foarte frig, așa că încurajăm pe toată lumea să facă provizii de combustibil şi alimente. Vom trece prin asta împreună", a declarat Kristi Noem, secretar pentru securitate internă.

Unii au ignorat, însă, avertismentul autorităţilor. Au transformat în derdeluş cele mai înalte dealuri şi s-au plimbat cu sănii trase de maşini.

La Boston, localnicii au sfidat furtuna pe plăci de snowboard sau schiuri, iar un tânăr din New York a înfruntat dezbrăcat ninsoarea şi frigul, în timp ce cânta la chitară. Asta în timp ce în centrul oraşului şi-a făcut apariţia un cowboy dezbrăcat care le-a cântat oamenilor melodii country.

Primarul metropolei a pus, însă, mâna pe lopată. I-a ajutat pe şoferi să îşi deszăpezească maşinile.

Pentru 270 de milioane de americani, pericolul nu a trecut. Meterologii anunţă ger de minus 30 de grade Celsius în New England şi zăpadă de peste o jumătate de metru.

