Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Doctoriţa găsită moartă în casă suferea de ani întregi de depresie. Femeia a lăsat un bilet de adio

O femeie în vârstă de 39 de ani, medic radiolog a fost găsită moartă în casă de fostul SAU partener de viaţă care a găsit şi un bilet de adio

de Bogdan Dinu

la 26.01.2026 , 14:06

Descoperirea macabră a fost făcută în urmă cu două zile de fostul soț al acesteia. Acest a intrat în apartamentul din nordul Capitalei, unde a găsit-o pe femeie fără suflare. A anunțat poliția. Au venit și medicii, însă nu au mai putut să facă nimic pentru a o ajuta.

A lăsat un bilet de adio

Vorbim de o femeie în vârstă de 39 de ani, radiolog la o clinică cunoscută din România.  De mai mulți ani, înțelegem că suferea de o depresie și ar fi avut repetate încercări de a-și lua viața.

Articolul continuă după reclamă

Bineînțeles, a fost deschisă deja o anchetă de către polițiștii Capitalei. E o anchetă în care se lucrează alături de procurorii din București pentru a se afla exact ce s-a întâmplat și ce a determinat-o pe femeie să recurgă la acest gest.

Bogdan Dinu
Bogdan Dinu Like

Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

doctorita medic moarta radiolog bucuresti
Înapoi la Homepage
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Ce a postat Ema Oprișan pe rețelele de socializare la scurt timp după anunțul lui Răzvan Kovacs despre despărțirea lor
Ce a postat Ema Oprișan pe rețelele de socializare la scurt timp după anunțul lui Răzvan Kovacs despre despărțirea lor
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Un sat vrea să fie exclus din Patrimoniul Mondial UNESCO. Oamenii sunt exasperații de turiștii care se uită prin geam în casele lor
Un sat vrea să fie exclus din Patrimoniul Mondial UNESCO. Oamenii sunt exasperații de turiștii care se uită prin geam în casele lor
Bunica lui Mario Berinde este virală pe TikTok. De ce a venit la Acces Direct în 2022
Bunica lui Mario Berinde este virală pe TikTok. De ce a venit la Acces Direct în 2022
Comentarii


Întrebarea zilei
Luaţi suplimente pentru imunitate?
Observator » Evenimente » Doctoriţa găsită moartă în casă suferea de ani întregi de depresie. Femeia a lăsat un bilet de adio