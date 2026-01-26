O femeie în vârstă de 39 de ani, medic radiolog a fost găsită moartă în casă de fostul SAU partener de viaţă care a găsit şi un bilet de adio

Descoperirea macabră a fost făcută în urmă cu două zile de fostul soț al acesteia. Acest a intrat în apartamentul din nordul Capitalei, unde a găsit-o pe femeie fără suflare. A anunțat poliția. Au venit și medicii, însă nu au mai putut să facă nimic pentru a o ajuta.

A lăsat un bilet de adio

Vorbim de o femeie în vârstă de 39 de ani, radiolog la o clinică cunoscută din România. De mai mulți ani, înțelegem că suferea de o depresie și ar fi avut repetate încercări de a-și lua viața.

Bineînțeles, a fost deschisă deja o anchetă de către polițiștii Capitalei. E o anchetă în care se lucrează alături de procurorii din București pentru a se afla exact ce s-a întâmplat și ce a determinat-o pe femeie să recurgă la acest gest.

